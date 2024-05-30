İSTANBUL 25°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Mayıs 2024 Perşembe / 23 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2393
  • EURO
    35,0472
  • ALTIN
    2428.57
  • BIST100
    10481.3
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Bayraktar, Güney Kore ve Çin Halk Cumhuriyeti Ankara büyükelçileriyle görüştü
Güncel

Bakan Bayraktar, Güney Kore ve Çin Halk Cumhuriyeti Ankara büyükelçileriyle görüştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Güney Kore ve Çin Halk Cumhuriyeti Ankara büyükelçileri ile nükleer enerji ve madencilik alanlarında uluslararası işbirlikleri konularını görüştüklerini bildirdi.

AA30 Mayıs 2024 Perşembe 18:21 - Güncelleme:
Bakan Bayraktar, Güney Kore ve Çin Halk Cumhuriyeti Ankara büyükelçileriyle görüştü
ABONE OL

Bayraktar, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, iki ülkenin Ankara büyükelçilerini bakanlıkta kabul ettiklerini belirtti.

Bakan Bayraktar, iki ayrı paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

"Güney Kore'nin Yeni Ankara Büyükelçisi Yeondoo Jeong'i Bakanlığımızda ağırladık. Başta nükleer enerji olmak üzere ülkelerimiz arasında geliştirebileceğimiz işbirliği imkanlarını değerlendirdik.

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin'i ile geçen hafta gerçekleştirdiğimiz Pekin ziyaretimizi değerlendirerek bundan sonraki süreçte iki ülke arasında enerji ve madencilik alanlarındaki işbirliklerinin geliştirilmesi için yapılacakları ele aldık."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.