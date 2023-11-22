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Bakan Bayraktar: Irak ile işbirliğimizi daha da güçlendirecek adımları atmaya hazırız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 'Irak, iş insanlarımızın en çok yatırım yaptığı ülkelerden biri konumunda. Önümüzdeki süreçte de birçok alanda karşılıklı olarak yeni yatırımların gerçekleşmesini arzu ediyoruz. Türkiye olarak işbirliğimizi daha da güçlendirecek her türlü adımı atmaya hazırız.' dedi.

AA22 Kasım 2023 Çarşamba 20:25 - Güncelleme:
Bakan Bayraktar: Irak ile işbirliğimizi daha da güçlendirecek adımları atmaya hazırız
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak-Türkiye 19. Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı'na katılmak üzere Bağdat'a ziyaret gerçekleştirdiğini açıkladı.

Bakan Bayraktar, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, ilk olarak KEK Eş Başkanı ve Irak Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani ile bir araya geldiklerini bildirerek, "KEK gündeminde ele alınacak enerji, ticaret, müteahhitlik, gümrük, ulaştırma gibi birçok alandaki işbirliği konularını değerlendirdik." ifadelerini kullandı.

Irak-Türkiye KEK toplantısı vesilesiyle Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile de görüşme gerçekleştirdikleri bilgisini paylaşan Bakan Bayraktar, "İki ülke arasındaki ilişkilerin tüm yönleri ile daha da geliştirilmesini ve bunun önündeki engellerin kaldırılması için yapılması gerekenleri ele aldık." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Bayraktar, Bağdat'ta Türk şirketleri ile de bir araya geldiklerini belirterek, "Irak-Türkiye KEK toplantısı marjında Bağdat'ta Türk şirketleri ile bir araya geldik. Irak, iş insanlarımızın en çok yatırım yaptığı ülkelerden biri konumunda. Önümüzdeki süreçte de birçok alanda karşılıklı olarak yeni yatırımların gerçekleşmesini arzu ediyoruz. Türkiye olarak işbirliğimizi daha da güçlendirecek her türlü adımı atmaya hazırız." açıklamasında bulundu.

Kalkınma Yolu Projesi kapsamında Türk şirketlerinin aktif rol almaya hazır olduklarını vurgulayan Bakan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Bağdat temaslarımız kapsamında Irak Başbakanı Sayın Sudani ile de bir görüşme gerçekleştirdik. Kalkınma Yolu Projesi'nde Türk şirketlerinin aktif rol almaya hazır olduklarını vurguladık. Bu projeye doğal gaz, petrol ve elektrik iletim hatlarını da dahil ederek kalkınma yolunu aynı zamanda enerji yolu haline getirebileceğimizi dile getirdik."

KALKINMA YOLU PROJESİ

Kalkınma Yolu Projesi, Irak'tan Türkiye'ye uzanan kara ve demir yolu ile bu kapsamda inşa edilecek limanlar ve kentleri barındırıyor.

Irak, projenin ilk ayağı olan Büyük Fav Limanı ile Türkiye üzerinden Asya ve Avrupa arasındaki seyahat süresini kısaltmayı ve bir transit merkezi olmayı amaçlıyor.

Orta Doğu'nun en büyük limanı olması hedeflenen ve 2025'te tamamlanması planlanan Büyük Fav Limanı'nı Türkiye sınırına bağlayacak 1200 kilometre uzunluğundaki demir yolu ve otoyolların 17 milyar dolara mal olması bekleniyor.

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