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  • İliç'te yaşanan heyelan... Bakan Bayraktar: İşçi kardeşlerimizden birinin daha cansız bedenine ulaştık
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İliç'te yaşanan heyelan... Bakan Bayraktar: İşçi kardeşlerimizden birinin daha cansız bedenine ulaştık

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 'Erzincan İliç'te yaşanan heyelan sonrası toprak altında kalan işçi kardeşlerimizden birinin daha cansız bedenine ulaştık. Acılı ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Toprak altında kalan tüm işçilerimize ulaşana kadar yoğun çalışmalarımıza devam edeceğiz.' dedi.

AA4 Haziran 2024 Salı 14:46 - Güncelleme:
İliç'te yaşanan heyelan... Bakan Bayraktar: İşçi kardeşlerimizden birinin daha cansız bedenine ulaştık
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'ın İliç ilçesinde maden sahasında meydana gelen heyelanda toprak altında kalan 9 işçiden birinin daha naaşına ulaşıldığını bildirdi.

Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Erzincan İliç'te yaşanan heyelan sonrası toprak altında kalan işçi kardeşlerimizden birinin daha bedenine ulaştık. Acılı ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Toprak altında kalan tüm işçilerimize ulaşana kadar yoğun çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasında 9 kişi kaybolmuş, 2 işçinin 5 Nisan ve 19 Nisan'da, 2 işçinin de 4 Mayıs'ta cenazelerine ulaşılmıştı.

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