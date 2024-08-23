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Bakan Bayraktar: Rekabetçi bir enerji sektörü oluşturma hedefimize ulaşmak için çalışmaya devam edeceğiz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Elektrik Üreticileri Derneği (EÜD) heyetiyle Türkiye'nin elektrikte 113 bin megavata ulaşan kurulu gücünün sürdürülebilir şekilde artması için atılacak adımları görüştü.

AA23 Ağustos 2024 Cuma 22:26 - Güncelleme:
Bakan Bayraktar: Rekabetçi bir enerji sektörü oluşturma hedefimize ulaşmak için çalışmaya devam edeceğiz
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Bakan Bayraktar, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, EÜD Yönetim Kurulu Başkanı Cem Aşık ve beraberindeki heyeti Bakanlık'ta kabul ettiğini bildirdi.

Görüşmede Türkiye'nin elektrikte 113 bin megavata ulaşan kurulu gücünün sürdürülebilir şekilde artması için atılacak adımları ele aldıklarını belirten Bayraktar, şunları ifade etti:

"Yeni teknolojilerin desteklenmesi ve yatırım süreçlerinin hızlandırılması konularında sektör temsilcileriyle yakın bir işbirliği içinde olacağız. Önümüzdeki dönemde tüm paydaşlarla birlikte daha da güçlü, çevre dostu ve rekabetçi bir enerji sektörü oluşturma hedefimize ulaşmak için çalışmaya devam edeceğiz."

  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
  • Elektrik Üreticileri Derneği
  • enerji

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