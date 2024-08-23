Bakan Bayraktar, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, EÜD Yönetim Kurulu Başkanı Cem Aşık ve beraberindeki heyeti Bakanlık'ta kabul ettiğini bildirdi.

Elektrik Üreticileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Cem Aşık ve beraberindeki heyet ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Elektrikte 113 bin megavata ulaşan kurulu gücümüzün sürdürülebilir bir şekilde artması için atacağımız adımları ele aldık.



Yeni teknolojilerin... pic.twitter.com/gJbRB4O0nT — Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) August 23, 2024

Görüşmede Türkiye'nin elektrikte 113 bin megavata ulaşan kurulu gücünün sürdürülebilir şekilde artması için atılacak adımları ele aldıklarını belirten Bayraktar, şunları ifade etti:

"Yeni teknolojilerin desteklenmesi ve yatırım süreçlerinin hızlandırılması konularında sektör temsilcileriyle yakın bir işbirliği içinde olacağız. Önümüzdeki dönemde tüm paydaşlarla birlikte daha da güçlü, çevre dostu ve rekabetçi bir enerji sektörü oluşturma hedefimize ulaşmak için çalışmaya devam edeceğiz."