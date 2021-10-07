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Güncel

Bakan Bekir Pakdemirli bu akşam saat 19.00'da 24 TV ekranlarında

T.C. Tarım ve Orman Bakanı, Dr. Bekir Pakdemirli, 24 TV canlı yayınında gündeme dair tüm gelişmeleri değerlendirecek.

7 Ekim 2021 Perşembe 18:08 - Güncelleme: 7 Ekim 2021 Perşembe 18:08
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Kaan Yakuphan soracak, T.C. Tarım ve Orman Bakanı, Dr. Bekir Pakdemirli ise cevaplayacak.

Küresel ısınma, kuraklık ve rekoltede düşüş... Dünya gıda enflasyonu kıskacında Türkiye ise tüm bu sorunlara çözümler üretiyor, üretimden gelen gücünü kullanıyor.

Meyve, sebze, bakliyat ve hayvancılıkta hangi teşvikler veriliyor?

Gıda enflasyonuyla nasıl mücadele ediliyor? Türkiye'nin, kuraklık ve kıtlık senaryoları neler?

Kaan Yakuphan soracak, T.C. Tarım ve Orman Bakanı, Dr. Bekir Pakdemirli, 24'te bütün bu soruları cevaplayacak.

Kaan Yakuphan moderatörlüğünde Akşam Haberleri, bu akşam saat 19.00'da 24'Te.

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