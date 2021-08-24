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Bakan Bilgin duyurdu: 3600 ek göstergeyi tamamlıyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 6. Dönem Toplu Sözleşmesi'nin imzalandığını bildirdi. Bilgin, yaptığı paylaşımda tüm kamu çalışanlarının beklediği 3600 ek gösterge hakkında da açıklamada bulundu.

AA24 Ağustos 2021 Salı 00:56 - Güncelleme: 24 Ağustos 2021 Salı 01:03
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Bilgin, sosyal medya hesabından 6. Dönem Toplu Sözleşmesi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Maaş artışlarına ilişkin tabloyu da paylaşan Bilgin, "6. Dönem Toplu Sözleşmemizi az önce gece saatlerinde imzaladık. Kamu çalışanlarımız için son yıllardaki en yüksek kazanımlar, istikrarla büyümeye devam eden güçlü Türkiye'nin en önemli göstergesidir." ifadelerine yer verdi.

Sözleşmenin kamu çalışanlarına ve ülkeye hayırlı olmasını dileyen Bilgin, memur sendikalarıyla vardıkları anlaşmaya göre kamu personelinin 2022-2023 yılları maaşlarındaki kümülatif artış oranlarının yüzde 30 ile 35 arasında değiştiğini belirtti.

Bakan Bilgin, salgının ekonomik etkilerine rağmen çalışanları enflasyona ezdirmeme sözünün arkasında olduklarını dile getirerek, "Kamu çalışanları için tarihi değişim. 3600 ek gösterge çalışmalarını bu sözleşme döneminde tamamlıyoruz." ifadelerini kullandı.

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