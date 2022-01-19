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  • Bakan Bilgin duyurdu: SMA tedavisinde kullanılıyordu! Ücretsiz olarak verilmeye devam edilecek
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Bakan Bilgin duyurdu: SMA tedavisinde kullanılıyordu! Ücretsiz olarak verilmeye devam edilecek

Bakan Bilgin: 'Tip 1, Tip 2 ve Tip 3 SMA hastalarımızın tedavilerinde kullanılan “nusinersen” etkin maddeli ilacın temini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak sağlanmaya devam edecek şekilde sözleşmesi yenilenmiştir'

19 Ocak 2022 Çarşamba 16:38 - Güncelleme: 19 Ocak 2022 Çarşamba 16:39
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Bakan Bilgin: "Tip 1, Tip 2 ve Tip 3 SMA hastalarımızın tedavilerinde kullanılan "nusinersen" etkin maddeli ilacın temini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak sağlanmaya devam edecek şekilde sözleşmesi yenilenmiştir"

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