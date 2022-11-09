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Bakan Bilgin, TİSK Yönetim Kurulu toplantısına katıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) Yönetim Kurulu toplantısına katıldı.

AA9 Kasım 2022 Çarşamba 17:36 - Güncelleme:
Bakan Bilgin, TİSK Yönetim Kurulu toplantısına katıldı
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TİSK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol başkanlığında İstanbul'da yapıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'in konuk olduğu toplantıya, TİSK'in ve bağlı sendikaların yönetim, denetleme ve disiplin kurulu üyeleri ile üye sendikaların genel sekreterleri katıldı.

Toplantıda, Emeklilikte Yaşa Takılanların durumu (EYT) ve asgari ücret başta olmak üzere çalışma hayatının güncel konuları ele alındı.

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Akkol, konfederasyonun bu konulara ilişkin görüş, öneri ve beklentilerini aktarırken, Bakan Bilgin, çalışma hayatındaki gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin
  • TİSK Yönetim Kurulu
  • asgari ücret

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