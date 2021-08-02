Bakan Bilgin: Yangınlardan etkilenenlerin ilaçlarına erişimi için gerekli tedbirleri aldık

AA 2 Ağustos 2021 Pazartesi 23:34 - Güncelleme: 2 Ağustos 2021 Pazartesi 23:36

Bilgin, yaptığı yazlı açıklamada, Adana, Antalya, Mersin, Osmaniye ve Muğla'da çıkan yangınların genel hayatı etkilediğini, afet bölgesi ilan edilen bu yerlerdeki iş yeri ve sigortalıların sosyal güvenlik prim borçlarının ödeme sürelerinin erteleneceğini belirtti.

Yangınlardan etkilenen vatandaşların ilaçlarına erişimi için de gereken tedbirleri aldıklarını vurgulayan Bakan Bilgin, kronik hastalığı olanların süresi biten raporlarının geçerli sayılarak, hastaların sağlık hizmetini sunucusuna gitmeden ilaç ve tıbbi malzemelerinin karşılanmaya devam edileceğini ifade etti.

Bilgin, ayrıca yangında evleri zarar gören ve ilaç alamayan vatandaşların ilaca erişimleri konusunda tüm tedbirleri aldıklarını bildirdi.

Evlerini boşaltmaları nedeniyle ilaçlarını alamayan vatandaşların, bundukları yerdeki en yakın Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine veya Sosyal Güvenlik Merkezlerine başvurmaları gerektiğini aktaran Vedat Bilgin, yangından etkilenen tüm vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.