Bakan Bilgin'den milyonlara müjde: Asgari ücret en az 500 dolar olmalı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, katıldığı canlı yayın programında, asgari ücret, emekli maaşları düzenlemesi ve kamu çalışanlarına yapılan zam oranına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, asgari ücret zammı için temmuz ayını işaret ederken bir de hedeflenen minimum rakamı duyurdu.



Kamu çalışanlarını ilgilendiren toplu sözleşmeyle ilgili konuşan Bakan Bilgin, "Kamudaki işçilerin sözleşmeleri farklı tarihte bitenler vardı. Hepsi birlikte yapılıyor. Sözleşmede kamu işçilerinin bir kısmı asgari ücret düzeyinde ücret alıyordu. 8 bin 500 alanların maaşları brüt olarak 15 bin liraya çıkarıldı. Bunun üzerine yüzde 45 zam yapıldı." dedi.

"MEMURLAR ENDİŞE ETMESİN"

Memurlarla yapılan sözleşmenin dönemleri olduğu vurgulayan Bakan Bilgin, "Memurlar hiç endişe etmesinler. Sayın cumhurbaşkanımız talimat verdi, çalışmamız hazır. Temmuzda yasal olarak uygulamaya sokulacak. Ocak ayında verdiğimiz sözü nasıl tuttuğumuzu biliyorlar." şeklinde konuştu.

"ASGARİ ÜCRET 500 DOLARIN ALTINDA OLMAMALI"



Asgari ücretim yıl başında yapılan zam ile 8 bin 500 liraya çıkartıldığı hatırlatan Bakan Bilgin şunları söyledi.

Dolar bazında baktığımızda ilk defa AK Parti döneminde en üst düzeye çıktı. Ben görevim gereği bunları sayın Cumhurbaşkanımıza götürdüğümde anlattığımda kabul etti. Asgari ücret 500 doların altında olmamalı. Bizim memurlarımız bilsin ki, Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir devlettir. Ocak ayında memnun oldukları gibi temmuz ayında da memnun olacaklar. Temmuzda asgari ücreti de ele alacağız. Yeni bir asgari ücret belirleyeceğimizi ifade etmek isterim.

7 bin 500 TL üzerinde emekli maaşı alanlarla ilgili yapılan düzenlemeye de değinen Bakan Bilgin sözlerini şöyle sürdürdü:

"Emeklilere de 7 bin 500 üzerinde olanlara farklı oranlarda düzenleme yapacağız. 7 bin 7500 arasında alan 9.5 milyon insana el uzatmış olduk. Gaz çıktıktan sonra banka modeli ile fon oluşturulacak ev hanımlarının emeklilik primlerinin bir kısmı ödenecek. Bu söylediğim kapsayıcı sosyal devlet anlayışının parçasıdır. Emekli fonlarımız maaşları ödeyebilecek seviyede.

Biz pandemide global bütçe uygulamamız var. Anlamı şu, Sağlık Bakanlığımız diyelim bir harcama yaptı. Global bütçe olarak biz ödüyoruz. Maliyeden bize geliyor, açık denilen odur. Emekli olmak isteyen ev hanımı müraacat edecek. Yatırılması gereken prim gününün 3'te 1'ini devlet karşılayacak.

"BİZ MAĞDURİYETİ ORTADAN KALDIRDIK"

Geriye doğru işletildiği için mağdur olmuşlar. Biz mağduriyeti ortadan kaldırdık. Araya pandemi girince zaman uzadı. Ortalama yaş ortalaması 50'ye geldi. İşin çözümü mümkün hale geldi. 1 milyon 700 civarında başvuru oldu 1 milyonunun işlemi tamamlandı.