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  • Bakan Bolat, ABD Ticaret Temsilcisi Tai ile görüştü! İlk açıklama geldi
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Bakan Bolat, ABD Ticaret Temsilcisi Tai ile görüştü! İlk açıklama geldi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai ile yaptığı görüşmeye ilişkin 'ABD firmalarının Türkiye'deki yatırımlarının artırılması ve küresel tedarik zincirinde Türkiye'nin daha güçlü bir şekilde yer alması için birlikte çalışacağız.' ifadesini kullandı.

AA25 Ağustos 2023 Cuma 11:52 - Güncelleme:
Bakan Bolat, ABD Ticaret Temsilcisi Tai ile görüştü! İlk açıklama geldi
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Bolat, sosyal medya hesabından, Hindistan'da yapılan G20 Ticaret ve Yatırım Bakanları Toplantısı kapsamında gerçekleştirdiği görüşmelere dair paylaşımda bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis ile bir araya geldiğini bildiren Bolat, "Türkiye ile AB ticaretinde yeni diyalog dönemini, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi müzakereleri öncesinde beklentilerimizi, işbirliği alanlarını ele aldık. Ticaret ve yatırımlarda en önemli ortaklarımızdan olan AB ile hem bizleri hem de iş çevrelerimizi bir araya getirecek yoğun ama çok pozitif bir ticaret diplomasisi dönemi bizi bekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bolat, temasları kapsamında Güney Kore Ticaret Bakanı Dukgeun Ahn ile de görüştüğüne işaret ederek, Türkiye'nin Güney Kore ile ticaretinin dengeli ve sürdürülebilir şekilde gelişmesine yönelik görüş alışverişinde bulunduklarını aktardı. Tarihi bağlar bulunan Güney Kore ile ekonomik bağları da daha ileri seviyelere taşımanın önemine değinen Bolat, Güney Koreli firmaların üretim ve yatırım üssü olan Türkiye'nin potansiyelinden daha fazla istifade etmelerine ilişkin beklentisini ifade ettiklerini kaydetti.

- "TİCARİ İSTİŞARE MEKANİZMASINI HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

Bakan Bolat, toplantıda, ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai ile de verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, görüşmeye ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Önemli ticaret ortaklarımızdan ABD ile ekonomik ve ticari bağlarımızı güçlendirmeye yönelik olarak düzenli ticari istişare mekanizmasını hayata geçireceğiz. ABD firmalarının Türkiye'deki yatırımlarının artırılması ve küresel tedarik zincirinde Türkiye'nin daha güçlü bir şekilde yer alması için birlikte çalışacağız."

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