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Bakan Bolat: Doğru politikalar ile ülkemizi Türkiye Yüzyılı hedeflerine taşıyacağız

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 'TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'nı değerlendirdi. Bakan Bolat, 'Kararlı, sabırlı ve doğru politikalar ile ülkemizi Türkiye Yüzyılı hedeflerine taşıyacağız.' dedi.

AA16 Ağustos 2023 Çarşamba 23:27 - Güncelleme:
Bakan Bolat: Doğru politikalar ile ülkemizi Türkiye Yüzyılı hedeflerine taşıyacağız
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Bolat, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformu hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve ilgili bakanlar ile oda ve borsa başkanlarının katılımıyla "TOBB Türkiye Ekonomi Şurası"nı gerçekleştirdiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Toplantıda enflasyondan cari açığa, kamuda tasarruf tedbirlerinden yapısal reformlara kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulunduk. Kararlı, sabırlı ve doğru politikalar ile ülkemizi Türkiye Yüzyılı hedeflerine taşıyacağız."

Kacır, X'ten yaptığı paylaşımda, Yılmaz başkanlığında, TOBB'da Türkiye'nin kalkınmasına katkı sağlayan oda ve borsa başkanlarıyla bir araya geldiklerini anımsatarak, "Ekonomimizin büyüme rotasını yatırım, istihdam, üretim ve ihracatla güçlendirmeye yönelik adımlar atacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Hisarcıklıoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TOBB'un ev sahipliğinde, "TOBB Türkiye Ekonomi Şurası"nı gerçekleştirdiklerini anımsatarak, reel sektörün sıkıntı, talep ve önerilerini, il ve ilçelerdeki beklentileri aktardıklarını bildirdi.

Finansmana erişimin ilk sırada yer aldığını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "İş dünyası öngörülebilirlik istiyor, geleceğe dair yol haritası bekliyor. 6 saat süren faydalı, katılımlı ve çözüm odaklı bir toplantı oldu." ifadesini kullandı.

  • Ömer Bolat
  • Türkiye Ekonomi Şurası
  • Türkiye Yüzyılı

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