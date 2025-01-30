Bakan Bolat: 'Heal in Türkiye' sektörel ihracat portalı sağlık turizmimize olumlu yansıyacak

Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu toplantının Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla Ticaret Bakanlığında düzenlendiğini kaydetti.

Sağlık Turizminin Yeniden Yapılandırılması Toplantısı'nı gerçekleştirdiklerini belirten Bolat, "Ülkemizin hem sağlık alanında hem de ekonomik anlamda en önde gelen sektörlerinden olan sağlık turizmi sektörünün hem yeniden yapılandırılması hem de geleceğe yönelik yol haritasının şekillenmesini önemli buluyoruz. Küresel medikal turizm pazarında önemli bir paya sahip olan ülkemizin sahip olduğu potansiyeli daha etkili şekilde kullanması, hizmetler ihracatımıza da olumlu anlamda yansımaya devam edecek. Bu kapsamda 2022'de Hizmet İhracatçıları Birliği kanalıyla hayata geçirme kararı aldığımız 'Heal in Türkiye' sektörel ihracat portalı sağlık turizmimize de olumlu yansıyacaktır." ifadelerini kullandı.

Bolat, Bakanlık olarak, sağlık turizmi sektöründe hizmet sağlayan ve yetki sertifikasına sahip olan firmaların uluslararası pazarlara açılması, markalaşması, bu hedef doğrultusunda kurumsal alt yapılarının geliştirilmesi, sektörel küme faaliyetleri yoluyla sinerjik pazarlama faaliyetleri yapması, sağlık turizmi sektörünün ihracat bakış açısıyla yurt dışında tanıtımının yapılması ve markalaştırılması noktasında desteklerini sürdürdüklerini vurguladı.