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  • Bakan Bolat: İstanbul Ambarlı Limanı'nda 63 kg ağırlığında 359 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi
Güncel

Bakan Bolat: İstanbul Ambarlı Limanı'nda 63 kg ağırlığında 359 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat X sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, 'İstanbul Ambarlı Limanı'nda 63 kg ağırlığında 359 bin adet captagon cinsi uyuşturucu hap ele geçirildi.' ifadelerine yer verildi.

1 Aralık 2023 Cuma 15:35 - Güncelleme:
Bakan Bolat: İstanbul Ambarlı Limanı'nda 63 kg ağırlığında 359 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi
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Bakan Bolat yaptığı paylaşımda, "Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerimiz, gümrük kapıları ve limanlarımızda uyuşturucuyla mücadelesine aralıksız devam ediyor. İstanbul Ambarlı Limanı'nda 63 kg ağırlığında 359 bin adet captagon cinsi uyuşturucu hap ele geçirildi. Gürbulak Gümrük Kapısı'nda ise 32 kg sıvı metamfetamin ele geçirildi. Yaklaşık değeri 66 milyon TL olan yakalamalarla gençlerimiz başta olmak üzere kişi ve toplum sağlığını tehdit eden, uyuşturucu ticareti yapan terör ve organize suç örgütlerine büyük bir darbe indiren Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum." açıklamasında bulundu.

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