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Bakan Bolat, Kayseri'de

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kayseri'de çeşitli ziyaretlerde bulundu.

AA14 Haziran 2025 Cumartesi 17:13 - Güncelleme:
Bakan Bolat, Kayseri'de
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Anadolu Aslanları İş Adamları Derneğince kentte bir otelde düzenlenen Kültepe Ekonomi Zirvesi'ne katılan Bolat, daha sonra Vali Gökmen Çiçek'i ziyaret etti.

Ardından AK Parti İl Başkanlığı'nda İl Başkanı Hüseyin Okandan ve partililerle bir araya gelen Bolat'a, adının yazılı olduğu Kayserispor forması hediye edildi.

Buradan MHP İl Başkanlığı'na geçen Bolat, İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın ile bir araya geldi.

Bolat ve beraberindekiler, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay'ı da ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Bolat'a ziyaretlerinde, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Kayseri milletvekilleri Hulusi Akar, Ayşe Böhürler, Şaban Çopuroğlu, Dursun Ataş ve Bayar Özsoy eşlik etti.

  • Ticaret Bakanı Ömer Bolat
  • Bakan Bolat
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