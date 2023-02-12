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Depremde yağma olayları! Bakan Bozdağ: 57 şüpheli tutuklandı

Bakan Bozdağ, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili sorumluluğu olduğu gerekçesiyle 134 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, 3'ünün tutuklandığını açıkladı. Bakan Bozdağ, 'Deprem bölgesinde davalar 2 ay süreyle ertelenecek' dedi.

12 Şubat 2023 Pazar 15:30 - Güncelleme:
Depremde yağma olayları! Bakan Bozdağ: 57 şüpheli tutuklandı
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nda açıklamalarda bulundu.

Bakan Bozdağ, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili sorumluluğu olduğu gerekçesiyle 134 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, 3'ünün tutuklandığını açıkladı.

Adalet Bakanı Bozdağ, "(Deprem bölgesindeki yağma ve hırsızlık olayları) 75 olayda 64 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 57'si tutuklandı, 7 şüpheli hakkında adli kontrole hükmedildi" dedi.

Bakan Bozdağ, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili soruşturmada 7 kişinin gözaltına alındığını, 7 şüpheliye yurt dışı çıkış yasağı konulduğunu bildirdi

Bakan Bozdağ, "1 hakim, 3 hakim adayımız olmak üzere toplam 70 personelimizi kaybettik. Enkaz altında olduğu değerlendirilen 36 personelimiz bulunmakta" ifadelerini kullandı.

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