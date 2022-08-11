Bakan Bozdağ, bağımlılıkla mücadelede gönüllü anneleri kabul etti

Bakanlıktaki kabulde, bağımlılıkla ve bağımlılık yapan maddelerle mücadelede yer alan annelerle görüşen Bakan Bozdağ, "Bağımlılık ve bağımlılık yapan maddelerle mücadele konusunda farkındalık ve bilinçlendirme oluşturma maksadıyla, bağımlılığı azaltmak için özveri ve fedakarlıkla gayret gösteren annelerimize tek tek teşekkür ediyorum." dedi.

Kabulde, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Adalet Bakan Yardımcıları Yakup Moğul ve Akın Gürlek de hazır bulundu.

BAKANI BOZDAĞ, BÜYÜKELÇİLER KONFERANSI'NA KATILMIŞTI

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 13'üncü Büyükelçiler Konferansı'nda konuşmuştu. Yapılan büyük reformlar ile askeri yargının kaldırıldığını söyleyen Bozdağ, yargıda birliğin sağlandığını ve artık Türkiye'de tek yargının olduğunu söylemişti.