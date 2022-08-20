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Bakan Bozdağ: İsveç ve Finlandiya hiçbir terör suçlusunu iade etmedi

Adalet Bakanı Bozdağ, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya ile imzaladığı iade mutabakatına ilişkin iki ülkenin de henüz hiçbir terör suçlusunu iade etmediğini söyledi. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılım süreçleri başlarken Türkiye ile ortak mutabakat görüşmelerinin ilk toplantısının 26 Ağustos'ta Finlandiya'da yapılacağı açıklanmıştı.

20 Ağustos 2022 Cumartesi 14:40 - Güncelleme:
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ gazetecilerin sorularını cevapladı.

Gaziantep'teki kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını aktaran Bozdağ hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara şifa diledi.

Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'le imzaladığı mutabakata ilişkin açıklamalarda bulunan Bozdağ, iade işlemlerine ilişkin bir soruya da cevap verdi.

Bakan Bozdağ, İsveç'in şimdiye kadar sadece 1 kişiyi iade ettiğini söyledi.

İade edilen kişinin dolandırıcılık suçundan arandığını belirten Adalet Bakanı, "İsveç ve Finlandiya terör suçlarından istenen kimseyi Türkiye'ye iade itmemiştir. Bu mutabakattan sonra daha önce gönderdiğimiz talepleri yenilediğimiz gibi, yeni talepleri ve daha önce reddettikleri talepleri ilettik. Bu taleplere ilişkin olumlu ya da olumsuz bir cevap yok. Bizim talebimiz terörle suçlanan kişilerin iade edilmesi" dedi.

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