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Bakan Bozdağ: Saldırı ile ilgili gözaltı sayısı 50 kişiye ulaştı

İstanbul Beyoğlu'nda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin de yaralandığı terör saldırısıyla bağlantılı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan teröristlerin bağlantıları çözülüyor. Eylemin perde arkasını deşifre eden emniyet birimleri, gece saatlerinde saldırıyla bağlantılı 2 şüpheliyi daha gözaltına alırken, 50 kişinin polisteki sorgusu emniyetteki sorgusu sürüyor.

IHA15 Kasım 2022 Salı 10:18 - Güncelleme:
Bakan Bozdağ: Saldırı ile ilgili gözaltı sayısı 50 kişiye ulaştı
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Edinilen bilgiye göre, İstanbul Beyoğlu'nda 6 kişinin hayatını kaybettiği 81 kişinin yaralandığı terör saldırısıyla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG bağlantılı bir hücre tarafından gerçekleştirilen menfur saldırıyla bağlantılı olduğu iddiasıyla 2 kişi daha gözaltına alındı. Yakalanan 50 şüphelinin polisteki sorgusu sürerken, eylemde yer alan hücrenin tüm bağlantılarının ortaya çıkarılmasına çalışılıyor.

Menfur saldırıda doğrudan ya da dolaylı olarak yer alan hücrenin arkasındaki bağlantılarda çarpıcı detaylara ulaşıldı. PKK-PYD içindeki yeni "Suriyeli" yapılanmasında yer alan ve İstanbul'daki saldırıda doğrudan parmağı olan hücrenin kilit isimlerinden Ammar Jarkas'ın, TEM Şubede çapraz sorguya alındığı öğrenildi.

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