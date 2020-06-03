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Son dakika... Bakan Çavuşoğlu, 24 TV'de: Hafter, bu savaşı kazanamaz

Bakan Çavuşoğlu, 24 TV canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor, soruları yanıtlıyor. Bakan Çavuşoğlu, 'Havadan ve karadan ilerleme katedilmesi esasen gösteriyor ki Hafter bu savaşı kazanamaz. Hafter dışarıdan destek almazsa, hiçbir gücü yok. Burada dengeyi biz sağladık. ' dedi.

03 Haziran 2020 Çarşamba 10:05 - Güncelleme: 03 Haziran 2020 Çarşamba 10:28
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 24 TV Özel Röportajında, Melik Yiğitel'in gündeme ilişkin sorularını yanıtlıyor.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

ABD'DEKİ IRKÇILIK KARŞITI PROTESTOLAR

Maalesef burada bir ırkçılık var, kabul edilemez. İtifal çağrısı yapıyoruz. Bu cinayetin vandalizme dönüşmesi de doğru değil ve çok tehlikeli

Antifa gelip de Suriye'de Türk askerine silah doğrulttuğu zaman da Amerika gibi müttefiklerin aynı hassasiyeti göstermesi gerekiyor. 

Aklı selim bir şekilde dünyanın bu ırkçılık belasıyla nasıl mücadele edeceğini konuşması gerekiyor

LİBYA'DA NELER OLUYOR?

Havadan ve karadan ilerleme katedilmesi esasen gösteriyor ki Hafter bu savaşı kazanamaz.

Hafter dışarıdan destek almazsa, hiçbir gücü yok. Burada dengeyi biz sağladık. Çıkarlarımız var, savunmak için gerekli adımları attık, atarız

Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı yarın Ankara'da olacak.

Bizim Akdeniz'de çıkarlarımız var. Bölgenin istikrarı bizim için önemli. Burada "Bana ne" dediği zaman yarın bu sorunlar size gelir. O yüzden sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu ve liderliğiyle yaptığımız hamleler etkili oldu

Biz başkaları gibi korsan bir darbeciyi desteklemiyoruz. BM Güvenlik Konseyi kararıyla meşru ilan edilen bir hükümetle çalışıyoruz

DOĞU AKDENİZ'DE YENİ RUHSAT BAŞVURUSU

Amacımız burada herkesle iş birliği yapmak. Uluslararası hukuka uygun hareket ediyoruz.

Oldubittiye izin yok, iş birliği için bize gelin. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin (içinde) olmadığı hiçbir anlaşma geçerli değildir.

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