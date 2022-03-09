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Bakan Çavuşoğlu, 3 Nisan'da İsrail ve Filistin'e gidiyor

İsrail Devlet Başkanı Isaac Herzog'un ziyareti ile iki ülke arasında 14 yıl sonra devlet başkanı düzeyinde gerçekleşen buluşmanın ardından ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da 3 Nisan'da İsrail ve Filistin'i ziyaret edeceği öğrenildi.

DHA9 Mart 2022 Çarşamba 20:19 - Güncelleme: 9 Mart 2022 Çarşamba 20:20
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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu nisan ayının ilk haftasında İsrail ve Filistin'i ziyaret edecek. İsrailli mevkidaşıyla görüşecek olan Bakan Çavuşoğlu'nun ziyarette iki ülke arasında büyükelçi atanma süreçlerini değerlendirmesi bekleniyor. Çavuşoğlu'nun ziyaretinin ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in de ülkeyi ziyaret edeceği, iki ülke arasında Doğu Akdeniz'deki enerji arama faaliyetleri konusunda çalışmalar yapacağı öğrenildi. (DHA)

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