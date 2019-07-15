Bakan Çavuşoğlu, Federica Mogherini ile telefonda görüştü

Bakan Çavuşoğlu, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Federica Mogherini ile telefonda görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Federica Mogherini ile telefonla görüştü.