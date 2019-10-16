Bakan Çavuşoğlu, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüşecek
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, öğleden sonra ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien ile görüşecek.
- AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, öğleden sonra 15.45'te ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien ile görüşecek.
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