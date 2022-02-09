Bakan Çavuşoğlu, Abdullah Eren ve Taha Ayhan ile görüştü

AA 9 Şubat 2022 Çarşamba 18:27 - Güncelleme: 9 Şubat 2022 Çarşamba 18:27

Çavuşoğlu, yaptığı kabullere ilişkin Twitter'dan açıklamalarda bulundu.

Eren'i kabulünde YTB ile ortak projelerin ele alındığını belirten Çavuşoğlu, "Vatandaşlarımıza ve soydaşlarımıza devletimizin her zaman yanlarında olduğunu hissettirecek ve hizmetlerimizi iş birliği içinde sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Ayhan ile görüşmesine ilişkin paylaşımında ise "İslam İşbirliği Gençlik Forumu Başkanı Taha Ayhan'la bir araya geldik. Gençlik Forumu'nun aktif çalışmalarını memnuniyetle takip ediyoruz." ifadelerine yer verdi.