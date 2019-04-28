23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9413
  • 6,6288
  • 245.605
  • 94.783
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Cumhurbaşkanı Erdoğan yıl sonuna doğru Irak'a gidecek

Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıl sonuna doğru 4. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı için Irak'a gideceğini bildirdi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim, Irak'ın başkenti Bağdat'ta görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
 
Irak'ta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Çavuşoğlu, mevkidaşı Hekim'le Türkiye ve Irak arasındaki ikili ilişkileri tüm boyutlarıyla ele aldıklarını ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunduklarını ifade etti. 
 
Çavuşoğlu, ikili ilişkileri daha da geliştirmek için birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirterek, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in bu yıl Ankara'ya yaptığı ziyarette alınan kararların uygulanması için birlikte çalıştıklarını vurguladı. 
 
 
"ZİYARETİN ÖN HAZIRLIKLARINI YAPTIK''
 
İlerleyen süreçte Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'yi Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını söyleyen Çavuşoğlu, "Ayrıca, bu yılın sonuna doğru Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da 4'üncü Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantımızı da gerçekleştirmek üzere Irak'ı ziyaret edecek. Bu ziyaretlerin ön hazırlıklarını bugün kardeşim Hekim ile yapmış bulunmaktayız." dedi. 
 
Çavuşoğlu, bölgesel konularda Irak ile Türkiye'nin görüşlerinin örtüştüğünün altını çizdi. 
 
Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Suriye konulu 12. Garantörler Toplantısı'nda Irak ve Lübnan'ın gözlemci ülke olarak davet edilmesi kararı aldıklarını belirten Çavuşoğlu, bölgedeki önemli ülkelerden biri olan Irak'ın Suriye konusunda yapıcı rol oynayacağı temennisinde bulundu.

D-100´de makas atarak ilerleyen trafik magandası yakalandı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

22 bin turisti denizin altına indirecek

22 bin turisti denizin altına indirecek

Meslek liseliler işe ‘tek tık’ mesafede

Meslek liseliler işe ‘tek tık’ mesafede

Meteoroloji 10 ili uyardı: Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji 10 ili uyardı: Sağanak yağış geliyor

E-oyun bağımlılığının bir adım ötesi kumar

E-oyun bağımlılığının bir adım ötesi kumar

Türkiye'de ilk kez üretildi! Menzili iki bin metre

Türkiye'de ilk kez üretildi! Menzili iki bin metre

İran'da Şii din adamına suikast: Polisle çatıştılar

İran'da Şii din adamına suikast: Polisle çatıştılar

Sadece 80'ler ve 90'larda çocuk olanların hatırlayacağı şeyler

Sadece 80'ler ve 90'larda çocuk olanların hatırlayacağı şeyler

Milyonlarca emekliye 'ek ödeme' müjdesi

Milyonlarca emekliye 'ek ödeme' müjdesi
 

POPÜLER HABERLER

Konya´da 4 ayaklı arazi robotu üretildi

Konya´da 4 ayaklı arazi robotu üretildi

Haftanın fotoğrafları

Haftanın fotoğrafları

22 bin turisti denizin altına indirecek

22 bin turisti denizin altına indirecek

Hazırlıkları tamam... Türkiye'den emir bekliyorlar

Hazırlıkları tamam... Türkiye'den emir bekliyorlar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA