Trump'ın Türkiye ziyareti ile ilgili flaş açıklama

Bakan Çavuşoğlu:

*Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Başkanı Trump'ın haziranda Avrupa'da olacağını, bundan bir ay sonra Türkiye'ye ziyaret düzenlemek istediğini söyledi. Kesin tarih belli değil, resmi ziyaret olacak.

*(Erdoğan-Trump telefon görüşmesi) Son telefon görüşmesi pozitif ortamda tüm konuların ele alındığı bir görüşme oldu"

*(Venezuela'daki gelişmeler) Darbelere, askeri müdahalelere karşıyız. Diyalog ve iş birliği yoluyla sorunlar çözülebilir"