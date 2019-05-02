Trump'ın Türkiye ziyareti ile ilgili flaş açıklama
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Başkanı Trump'ın haziranda Avrupa'da olacağını, bundan bir ay sonra Türkiye'ye ziyaret düzenlemek istediğini söyledi. Kesin tarih belli değil, resmi ziyaret olacak.
Bakan Çavuşoğlu:
*Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Başkanı Trump'ın haziranda Avrupa'da olacağını, bundan bir ay sonra Türkiye'ye ziyaret düzenlemek istediğini söyledi. Kesin tarih belli değil, resmi ziyaret olacak.
*(Erdoğan-Trump telefon görüşmesi) Son telefon görüşmesi pozitif ortamda tüm konuların ele alındığı bir görüşme oldu"
*(Venezuela'daki gelişmeler) Darbelere, askeri müdahalelere karşıyız. Diyalog ve iş birliği yoluyla sorunlar çözülebilir"
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