Türkiye'den net mesaj: AB Türkiye'ye karşı objektif davranmalı

02 Ekim 2020 Cuma 14:38 - Güncelleme: 02 Ekim 2020 Cuma 14:54

Bakan Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

- İtalya'nın bölgesel konularda sergilediği tutumu gayet objektif ve dengeli buluyoruz

- Göç konusu hem Türkiye için hem de İtalya için çok ciddi bir sorun



- Azerbaycan’ın Türkiye’den somut destek talebi olmadı. Olur da bu sorun çözülmezse ve Azerbaycan bir talepte bulunursa bu desteği vermekten çekinmeyiz



- Çözümsüzlük Ermenistan'ı cesaretlendiriyor ve saldırmaya teşvik ediyor

- Minsk üçlüsü dahil hiçbir mekanizma bu sorunun çözümü konusunda bir çaba sarf etmedi. Minsk üçlüsünün açıklamalarına baktığımızda açıkça taraf tuttukları görülüyor.



- Bu açıklamadan bir yaptırım çıkmadı diye sevinecek bir ülke değiliz biz. AB Türkiye'ye karşı objektif davranmalı