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Türkiye'den net mesaj: AB Türkiye'ye karşı objektif davranmalı

Bakan Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Roma'da “AB, Türkiye'ye karşı objektif davranmalı” dedi.

02 Ekim 2020 Cuma 14:38 - Güncelleme: 02 Ekim 2020 Cuma 14:54
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Bakan Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

- İtalya'nın bölgesel konularda sergilediği tutumu gayet objektif ve dengeli buluyoruz

- Göç konusu hem Türkiye için hem de İtalya için çok ciddi bir sorun

- Azerbaycan’ın Türkiye’den somut destek talebi olmadı. Olur da bu sorun çözülmezse ve Azerbaycan bir talepte bulunursa bu desteği vermekten çekinmeyiz

- Çözümsüzlük Ermenistan'ı cesaretlendiriyor ve saldırmaya teşvik ediyor

- Minsk üçlüsü dahil hiçbir mekanizma bu sorunun çözümü konusunda bir çaba sarf etmedi. Minsk üçlüsünün açıklamalarına baktığımızda açıkça taraf tuttukları görülüyor.

- Bu açıklamadan bir yaptırım çıkmadı diye sevinecek bir ülke değiliz biz. AB Türkiye'ye karşı objektif davranmalı

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