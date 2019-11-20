Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme sonrası önemli açıklamalar
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu NATO Karargahı'nda basın toplantısı düzenledi. ABD'li mevkidaşı Pompeo ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklama Bakan Çavuşoğlu, 'Toplantı planlanandan uzun sürdü' dedi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu NATO Karargahı'nda basın toplantısı düzenledi. ABD'li mevkidaşı Pompeo ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklama Bakan Çavuşoğlu, "Toplantı planlanandan uzun sürdü" dedi.
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