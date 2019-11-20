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Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme sonrası önemli açıklamalar

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu NATO Karargahı'nda basın toplantısı düzenledi. ABD'li mevkidaşı Pompeo ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklama Bakan Çavuşoğlu, 'Toplantı planlanandan uzun sürdü' dedi.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu NATO Karargahı'nda basın toplantısı düzenledi. ABD'li mevkidaşı Pompeo ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklama Bakan Çavuşoğlu, "Toplantı planlanandan uzun sürdü" dedi.

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