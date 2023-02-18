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Bakan Çavuşoğlu, Adıyaman'daki depremzedeleri ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da incelemelerde bulundu.

AA18 Şubat 2023 Cumartesi 17:38 - Güncelleme:
Bakan Çavuşoğlu, Adıyaman'daki depremzedeleri ziyaret etti
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Besni ilçesine bağlı Çakırhöyük köyünde inceleme yapan Çavuşoğlu, depremden etkilenen vatandaşlarla bir araya geldi.

Çavuşoğlu, ardından Adıyaman Üniversitesi'ndeki Afet Koordinasyon Merkezi'nde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile görüştü.

Daha sonra Eğriçay Parkı'ndaki çadır kentte depremzede ailelerle sohbet eden Bakan Çavuşoğlu, vatandaşlara yardımcı olan ekiplere teşekkür etti.

Gönüllüler tarafından kurulan eczane ile UMKE'nin sahra hastanesindeki ekiplerle de bir araya gelen Çavuşoğlu, oyun alanında çocuklarla sohbet etti. Bakan Çavuşoğlu, bir çocukla voleybol da oynadı.

Asker ve korucularla sohbet eden Çavuşoğlu, İran tarafından kurulan sahra hastanesindeki sağlık çalışanlarını ziyaret ederek kentten ayrıldı.

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