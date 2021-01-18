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Güncel

Bakan Çavuşoğlu Alman mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenliyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Alman mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

18 Ocak 2021 Pazartesi 15:26 - Güncelleme: 18 Ocak 2021 Pazartesi 15:48
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Alman mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle: 

Önümüzdeki süreçte Almanya'yla ikili diyalog mekanizmalarımızı canlandırma konusunda mutabık kaldık.

(AB ile yeni sayfa)

Türkiye üzerine düşeni yapmaya hazır.

Avrupa'dan da olumlu adımların gelmesi sayesinde (AB'yle ilişkilerde) daha pozitif atmosfer içindeyiz.

Yunanistan ile tüm konuları görüşmeye hazırız.

Almanya Dışişleri Bakanı Maas'ın açıklamaları:

(Akdeniz'de Yunanistan ile gerilim) 

Karmaşık konular ama çözümsüz değil

Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin derinleşmesini arzu ediyorum.

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