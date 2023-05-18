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Bakan Çavuşoğlu: Almanya'nın çifte standardını ortaya koyduk

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman polisinin Türk basın mensuplarını gözaltına almasına ilişkin, 'Alman büyükelçiyi çağırdık, basın ifade özgürlüğü konusunda tüm dünyaya ders vermeye kalkan Almanya'nın çifte standardını ortaya koyduk' dedi.

TRT Haber18 Mayıs 2023 Perşembe 10:40 - Güncelleme:
Bakan Çavuşoğlu: Almanya'nın çifte standardını ortaya koyduk
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya'da Cumhur İttifakı'nda yeni seçilen vekiller ve il başkanları ile basın toplantısında konuştu.

Çavuşoğlu, konuşmasında şunları kaydetti;

Antalya'mızın tüm sorunlarını ortak bir akıl ile hep birlikte çözmek için Cumhur İttifakı milletvekilleri olarak gece gündüz çalışacağız. Ben burada muhalefete bir soru sormak istiyorum. Rusya-Ukrayna savaşında tarafsızlığı bozup batıdan aferin almak için Rusya'ya yaptırım uygulamanın ülkemize ve Antalya'mıza ne yararı olacak? Sizler bu vaadi verirken, çiftçimize, turizmcimize, esnafımıza, ihracatçımıza sordunuz mu? Hani soruyorlar ya, dış politikanın vatandaşa etkisin nasıl olur? İşte tam olarak böyle olur.

"VATANDAŞLARIMIZIN MİLLİ EGEMENLİĞİNİ HAFİFE ALAN YAYINLARDIR"

14 Mayıs'a giden süreçte ABD ve Avrupa basınında Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan yayınlara da şahit olduk. Seçim sonrası geçiş sürecinin nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda güya AB'ye tavsiyeler veren yayınlara da rastladım. Bunlar Türk demokrasisini ve hangi renkten, hangi görüşten olursa olsun vatandaşlarımızın milli egemenliğini hafife alan yayınlardır.

TÜRK GAZETECİLERİN GÖZALTINA ALINMASI

Alman büyükelçiyi çağırdık, basın ifade özgürlüğü konusunda tüm dünyaya ders vermeye kalkan Almanya'nın çifte standardını ortaya koyduk. Bize ders vermeye çalışanlar FETÖ'cülerin şikayeti üzerine Sabah gazetesine baskın yapıyor, sonra serbest bırakıyor. Amaç gözdağı vermek.

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