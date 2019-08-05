Bakan Çavuşoğlu Ankara'da konuşuyor
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da düzenlenen 11. Büyükelçiler Konferansı'nda konuşuyor.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da düzenlenen 11. Büyükelçiler Konferansı'nda konuşuyor.
Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları:
Erbil Başkonsolosluğumuzda görev yapan çalışma arkadaşımıza terör saldırısı Türk diplomasisinin göğüslemek zorunda kaldığı tehdit ve zorluklara üzücü bir örnek. Kanın döküldüğü yerlerde Türk diplomatları vazifesini kesintiye uğratmadan sürdürüyor, fedakarca menfaatlerimizi koruyor.
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