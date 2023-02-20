İSTANBUL 10°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Şubat 2023 Pazartesi / 30 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8641
  • EURO
    20,1665
  • ALTIN
    1116.85
  • BIST100
    5148.93
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşıyla telefonda görüştü
Güncel

Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşıyla telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Hatay'ın Defne ilçesi merkezli 6,4 büyüklüğündeki deprem sonrasında telefonda görüştü.

AA20 Şubat 2023 Pazartesi 22:57 - Güncelleme:
Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşıyla telefonda görüştü
ABONE OL

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye'deki depremlerin sonuçlarının giderilmesi ve imar planları ele alındı.

Bayramov, Azerbaycan'ın kardeş Türkiye'ye gerekli tüm desteği sürdüreceğini bir kez daha belirtti, bugün Hatay'da meydana gelen depremi sordu.

Deprem bölgesindeki son durum ve yapılaşma planları hakkında mevkidaşına detaylı bilgi veren Çavuşoğlu da Hatay'da meydana gelen depremde, önceki depremlerde ağır ve orta hasarlı duruma gelen binaların zarar gördüğünü kaydetti.

Telefon görüşmesinde karşılıklı ilgi duyulan diğer konularda da görüş alışverişinde bulunuldu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.