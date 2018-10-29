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Bakan Çavuşoğlu, Azeri mevkidaşı Memmedyarov ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov’la bir araya geldi.

  • İHA
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Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleşen görüşme öncesinde bahçede dolaşan Çavuşoğlu ve Memmedyarov, İstanbul Boğazı'nı izledi. Çavuşoğlu ve Memmedyarov ardından ikili görüşmeye geçti. Görüşme sonrası iki bakanın ortak bir basın açıklaması yapması bekleniyor.

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