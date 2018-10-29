Bakan Çavuşoğlu, Azeri mevkidaşı Memmedyarov ile bir araya geldi

Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleşen görüşme öncesinde bahçede dolaşan Çavuşoğlu ve Memmedyarov, İstanbul Boğazı'nı izledi. Çavuşoğlu ve Memmedyarov ardından ikili görüşmeye geçti. Görüşme sonrası iki bakanın ortak bir basın açıklaması yapması bekleniyor.