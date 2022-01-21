Bakan Çavuşoğlu, 'Belgelerle Latin Amerika ve Karayip Ülkeleri' sergisine katıldı

DHA 21 Ocak 2022 Cuma 17:33 - Güncelleme: 21 Ocak 2022 Cuma 17:33

Bakan Çavuşoğlu konuşmasında; "Latin Amerika bize mesafe olarak uzak ama ilişkilerimiz ise tam tersine son derece yakın. Güney Amerika'nın en eski haritalarından birisini Büyük Osmanlı denizcisi Piri Reis 1510 yılında çizmiştir. Kıtaya yerleşen 'Los Turkos' diye bilinen Osmanlı tebaası kültürel yakınlaşmada çok önemli rol oynamıştır. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz sergi, Latin Amerika ülkeleri ile ortak bir geçmişi ortaya koyuyor. Bu çalışmaların her biri tarihimiz bakımından önemli olduğu kadar, gelecekte istifade etmek bakımından da son derece faydalıdır. Bu sergideki belgeler, Türkiye'nin Latin Amerika ile ilişkilerinin Osmanlı zamanına dayandığını da gösteriyor. Yine Cumhuriyet'in ilanından sonra büyükelçiliklerin açıldığına dair belgeler bu sergimizde yer alıyor. Cumhuriyetimizin 100. ve Bakanlığımızın 500. Yıldönümünü kutlayacağımız 2023'e giden bu süreçte bölgedeki dostlarımızla ortak kültürel etkinliklere devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, Latin Amerika ülkeleri büyükelçileri ile birlikte serginin açılışını yaptı. Gezerken sergi hakkında bilgi alan Çavuşoğlu ardından büyükelçilere 'Osmanlı Ferman ve Beratları' isimli kitabı hediye etti.