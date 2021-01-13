AA 13 Ocak 2021 Çarşamba 17:56 - Güncelleme: 13 Ocak 2021 Çarşamba 18:17

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Azerbaycan-Pakistan toplantısına ilişkin son dakika açıklamalarda bulundu.



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Türkiye-Azerbaycan-Pakistan toplantısı) Bugün güvenlik, istikrar ve refahı artırma konusunda önemli kararlar verdik"

Çavuşoğlu, 'Bugün güvenlik, istikrar ve refahı artırma konusunda önemli kararlar verdik' ifadelerine yer verdi.

Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi ise, "Üçlü işbirliğimizi yoğunlaştırmaya ve derinleştirmeye karar verdik." dedi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov da 'Pakistan ve Türkiye'den firmaları, kurtardığımız toprakların yeniden inşasına katılması için davet ediyorum' dedi.