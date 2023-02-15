Bakan Çavuşoğlu: Bundan ne elde ediyorlar bilmiyorum ama bu ülkelere ayıp ediyoruz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ankara'da Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı Konakoviç ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"Deprem felaketinden sonra dostluklarını göstermek için bu ziyareti gösteriyorlar. Bosna-Hersek'ten 234 kişilik 13 arama kurtarma ekibi Türkiye'ye geldi. Canla başla çalışıyorlar. 26 kişiyi enkazdan kurtardılar. Hepsi bir yana Bosna-Hersek'ten gerçekten büyük bir muhabbet görüyoruz. Zor günlerden geçiyoruz ama tüm dünyadan gördüğümüz sevgi ve dayanışma milletimize güç veriyor. Biz Bosna-Hersek ile tarihi kültürel bağlarımızı güçlendirmek için birlikte çalışıyoruz. Toprak bütünlüğünü ve egemenliğini destekliyoruz"

Şu anda arama kurtarma ekibi bakımından sahada bulunan ülke sayısı 76, personel 7 bin 607, ekip göndermesi beklenen 2 ülke daha var. 712 personel daha gelecek

Şu ana kadar 12 ülkeden arama kurtarma ekipleri görevlerini tamamlayarak ülkelerine döndüler.

(Yurtdışından gelen ekipler) Bazı arama kurtarma ekipleri ile ilgili iftiralar atıldı. Maalesef bunları yapanların önemli bir kısmı kendi medyamız ve sosyal medya kullanıcılarımız. Bundan ne elde ediyorlar bilmiyorum ama bu ülkelere ayıp ediyoruz.