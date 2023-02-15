İSTANBUL 7°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Şubat 2023 Çarşamba / 25 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8531
  • EURO
    20,2008
  • ALTIN
    1113.47
  • BIST100
    4926.58
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Çavuşoğlu: Bundan ne elde ediyorlar bilmiyorum ama bu ülkelere ayıp ediyoruz
Güncel

Bakan Çavuşoğlu: Bundan ne elde ediyorlar bilmiyorum ama bu ülkelere ayıp ediyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, '(Yurtdışından gelen ekipler) Bazı arama kurtarma ekipleri ile ilgili iftiralar atıldı. Maalesef bunları yapanların önemli bir kısmı kendi medyamız ve sosyal medya kullanıcılarımız. Bundan ne elde ediyorlar bilmiyorum ama bu ülkelere ayıp ediyoruz.' dedi.

15 Şubat 2023 Çarşamba 10:32 - Güncelleme:
Bakan Çavuşoğlu: Bundan ne elde ediyorlar bilmiyorum ama bu ülkelere ayıp ediyoruz
ABONE OL

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ankara'da Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı Konakoviç ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"Deprem felaketinden sonra dostluklarını göstermek için bu ziyareti gösteriyorlar. Bosna-Hersek'ten 234 kişilik 13 arama kurtarma ekibi Türkiye'ye geldi. Canla başla çalışıyorlar. 26 kişiyi enkazdan kurtardılar. Hepsi bir yana Bosna-Hersek'ten gerçekten büyük bir muhabbet görüyoruz. Zor günlerden geçiyoruz ama tüm dünyadan gördüğümüz sevgi ve dayanışma milletimize güç veriyor. Biz Bosna-Hersek ile tarihi kültürel bağlarımızı güçlendirmek için birlikte çalışıyoruz. Toprak bütünlüğünü ve egemenliğini destekliyoruz"

Şu anda arama kurtarma ekibi bakımından sahada bulunan ülke sayısı 76, personel 7 bin 607, ekip göndermesi beklenen 2 ülke daha var. 712 personel daha gelecek

Şu ana kadar 12 ülkeden arama kurtarma ekipleri görevlerini tamamlayarak ülkelerine döndüler.

(Yurtdışından gelen ekipler) Bazı arama kurtarma ekipleri ile ilgili iftiralar atıldı. Maalesef bunları yapanların önemli bir kısmı kendi medyamız ve sosyal medya kullanıcılarımız. Bundan ne elde ediyorlar bilmiyorum ama bu ülkelere ayıp ediyoruz.

  • Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu
  • deprem
  • ekip

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.