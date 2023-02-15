Bakan Çavuşoğlu: Bundan ne elde ediyorlar bilmiyorum ama bu ülkelere ayıp ediyoruz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ankara'da Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı Konakoviç ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Şu anda arama kurtarma ekibi bakımından sahada bulunan ülke sayısı 76, personel 7 bin 607, ekip göndermesi beklenen 2 ülke daha var. 712 personel daha gelecek
Şu ana kadar 12 ülkeden arama kurtarma ekipleri görevlerini tamamlayarak ülkelerine döndüler.
(Yurtdışından gelen ekipler) Bazı arama kurtarma ekipleri ile ilgili iftiralar atıldı. Maalesef bunları yapanların önemli bir kısmı kendi medyamız ve sosyal medya kullanıcılarımız. Bundan ne elde ediyorlar bilmiyorum ama bu ülkelere ayıp ediyoruz.