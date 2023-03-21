Bakan Çavuşoğlu, Cezayir'in yeni Dışişleri Bakanı Attaf'ı tebrik etti

Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Attaf ile Türk mevkidaşı Çavuşoğlu arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Açıklamada, Çavuşoğlu'nun Dışişleri Bakanı Attaf'ı yeni görevi münasebetiyle tebrik ettiği belirtildi.

Bakanların, dostluk, işbirliği ve dayanışmaya dayalı Cezayir-Türkiye ilişkilerini ele aldıkları aktarılan açıklamada, Attaf ile Çavuşoğlu'nun iki ülkenin Cumhurbaşkanlarının gözetiminde şekillenen ilişkilerin ulaştığı seviyeden ve dinamizmden duydukları memnuniyeti dile getirdikleri vurgulandı.

Açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarının sarılması çabalarına ilişkin gelişmelerin de ele alındığu görüşmede Çavuşoğlu'nun, depremin ardından Türkiye ile büyük bir dayanışma sergileyen Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'a hükümetine ve Cezayir halkına şükranlarını yinelediği kaydedildi.

Cezayir'de Cumhurbaşkanı Tebbun tarafından 16 Mart'ta hükümette yapılan değişiklikler kapsamında, Dışişleri Bakanlığına Ramtan Lamamra'nın yerine Ahmet Attaf atanmıştı.

Değişik ülkelerde büyükelçilik yapan Attaf, 1996 ila 1999 yılları arasında da Dışişleri Bakanlığı görevinde bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Tebbun, bir süre önce vatandaşın yaşam koşullarına ilişkin konularda, hükümetin performansıyla ilgili memnuniyetsizliğini dile getirmişti.

Eymen Bin Abdurrahman başbakanlığında, teknokrat isimlerden oluşan Cezayir kabinesi, Temmuz 2021'de atanmıştı.