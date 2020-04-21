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Güncel

Bakan Çavuşoğlu Çin Dışişleri Bakanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü.

21 Nisan 2020 Salı 12:36 - Güncelleme: 21 Nisan 2020 Salı 12:36
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