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Bakan Çavuşoğlu Dayanışma Obası'nı ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kahramanmaraş'ta Kılavuzlu Millet Bahçesi içerisinde Dünya Etnospor Konfederasyonunca oluşturulan Dayanışma Obası'nı ziyaret etti.

27 Şubat 2023 Pazartesi 11:01 - Güncelleme:
Bakan Çavuşoğlu Dayanışma Obası'nı ziyaret etti
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Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından Kahramanmaraş merkez üssü olmak üzere gerçekleşen ve pek çok ilimizi etkileyen deprem felaketi sonrası depremzede vatandaşlarımızın barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulan Dayanışma Obası; Dışişleri Bakanı Sn. Mevlüt Çavuşoğlu tarafından ziyaret edildi.

AFAD koordinasyonunda kurulan ve binlerce afetzedenin konakladığı Dayanışma Obasını ziyaret eden Dışişleri Bakanı Sn. Mevlüt Çavuşoğlu obayı gezerek incelemelerde bulundu.

ÇOCUKLAR İÇİN ETKİNLİK ALANLARI KURULACAK

Dayanışma Obası bünyesinde kurulacak olan sosyal alanlar çocukların gündemlerini değiştirmekle beraber planlı bir rehabilitasyon sürecinin de ilk adımlarını atmak gayesini taşıyor. Bu amaca binaen; çocukların alan uzmanlarından (okul öncesi öğretmeni, çocuk gelişimi uzmanları, psikolojik danışmanlar) destek alabileceği çadırların yanı sıra oyun oynayarak sosyalleşebilecekleri, müzik dinleyerek motive olabilecekleri ve çizgi film izleyerek eğlenebilecekleri konsept alanlarda proje kapsamında yer alacak.

DESTEKLER DEVAM EDECEK

Dünya Etnospor Konfederasyonu olarak bu zor süreçte, Kırgızistan ve Kazakistan Cumhuriyetleri'nin de destekleriyle geleneksel sporların doğasında bulunan birliktelik ruhunun, afet bölgelerinde gerçekleşecek olan "dayanışma" odaklı etkinliklere taşınarak geleceğimize umut olacağına inanıyoruz.

  • Dünya Etnospor Konfederasyonu
  • Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  • Kahramanmaraş

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