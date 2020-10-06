Bakan Çavuşoğlu: Destek ve dayanışma göstermek için Bakü'deyiz

IHA 06 Ekim 2020 Salı 11:45 - Güncelleme: 06 Ekim 2020 Salı 12:29

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan’a geldi. Çavuşoğlu ziyaretine ilişkin açıklamasında “Can Azerbaycan’daki kardeşlerimize devletimizin ve milletimizin desteğini ve dayanışmasını göstermek için Bakü’deyiz” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilecek ve mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile görüşecek. Çavuşoğlu, temasları kapsamında Dağlık Karabağ’daki son durum ile güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunacak.

AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI İLHAM ALİYEV, DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU'NU KABUL ETTİ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu kabul etti.

Çalışma ziyareti için Bakü'ye gelen Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edildi. Görüşmede, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, TBMM Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral da bulundu.

Çavuşoğlu ve Bayramov'un Dağlık Karabağ'daki gelişmelere ilişkin açıklama yapması bekleniyor.