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Bakan Çavuşoğlu, Doha'da mevkidaşlarıyla bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar'ın başkenti Katar'ın başkenti Doha'da, Etiyopya, Cezayir, Sri Lanka Dışişleri Bakanları ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Yardımcısı ile bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu'nun bugün yerel saatle 17.00'de Doha Forumu'nda açıklamalarda bulunması bekleniyor.

IHA26 Mart 2022 Cumartesi 13:36 - Güncelleme: 26 Mart 2022 Cumartesi 13:36
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar'ın başkenti Doha'da 26-27 Mart tarihlerinde düzenlenen Doha Forumu çerçevesinde mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Birinci Yardımcısı Emine Cabbarova'yı kabul eden Çavuşoğlu daha sonra Etiyopya Dışişleri Bakanı Demeke Mekonnen, Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtane Lamamra ve Sri Lanka Dışişleri Bakanı Gamini Lakshman Peiris ile görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu'nun bugün yerel saatle 17.00'de Doha Forumu'nda açıklamalarda bulunması bekleniyor.

  • Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  • Katar
  • DOHA

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