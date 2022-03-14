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  • Bakan Çavuşoğlu duyurdu: Tahliye sayısı 14 bini geçti
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Bakan Çavuşoğlu duyurdu: Tahliye sayısı 14 bini geçti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'dan 172 Türk vatandaşın daha tahliye edildiğini belirterek, 'Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 14 bin 824 oldu' dedi.

AA14 Mart 2022 Pazartesi 21:46 - Güncelleme: 14 Mart 2022 Pazartesi 21:54
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle bugün Ukrayna'dan 172 Türk vatandaşının daha yola çıktığını duyurdu.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Kiev, Lviv, Çernivtsi, Harkiv, Poltova, Bila Tserkva ve Konotop'tan 172 Türk vatandaşının daha yola çıktığını kaydetti.

Tahliyelere ilişkin bir grafik paylaşan Çavuşoğlu, 130 kişinin trenle Bila Tserkva, Lviv ve Çernivtsi'den, 42 kişinin de otobüs ve minibüslerle Harkiv, Poltova ve Konotop'tan tahliye edildiğini aktardı.

Çavuşoğlu, "Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 14 bin 824 oldu. Yolunuz açık olsun." ifadesini kullandı.

Bugün 63 kişiye de sınır geçiş desteği verdikleri bilgisini paylaşan Çavuşoğlu, savaşın başından bu yana 4 bin 933 kişiye sınır geçiş desteği verildiğini kaydetti.

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