Bakan Çavuşoğlu: Ermenistan provokasyonlarından vazgeçmeli

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Diplomasi Muhabirleri Toplantısı'nda konuştu.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

[Rusya-Ukrayna savaşı]

Bu ortamda herkes 'Bir çözüm mümkün olur mu?' diye Türkiye'ye soruyor. Biz de düşüncelerimizi, çabalarımızı muhataplarımıza aktarıyoruz. Bu şartlarda bile Türkiye'nin aktif politikası sayesinde somut adımlar atılabiliyor.

Kalıcı bir barış ve istikrar istiyorsak Ermenistan provokasyonlarından vazgeçmeli. İş birliğine yönelik samimi adımlar atmalı.