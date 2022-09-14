Bakan Çavuşoğlu: Ermenistan provokasyonlarından vazgeçmeli

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Diplomasi Muhabirleri Toplantısı'nda konuştu.
Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:
[Rusya-Ukrayna savaşı]
Bu ortamda herkes 'Bir çözüm mümkün olur mu?' diye Türkiye'ye soruyor. Biz de düşüncelerimizi, çabalarımızı muhataplarımıza aktarıyoruz. Bu şartlarda bile Türkiye'nin aktif politikası sayesinde somut adımlar atılabiliyor.[Azerbaycan-Ermenistan gerilimi]
Kalıcı bir barış ve istikrar istiyorsak Ermenistan provokasyonlarından vazgeçmeli. İş birliğine yönelik samimi adımlar atmalı.