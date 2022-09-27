İSTANBUL 24°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Eylül 2022 Salı / 2 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,4848
  • EURO
    17,8366
  • ALTIN
    973.686
  • BIST100
    3289.68
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Çavuşoğlu, eski Japonya Başbakanı Abe'nin cenaze törenine katıldı
Güncel

Bakan Çavuşoğlu, eski Japonya Başbakanı Abe'nin cenaze törenine katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tokyo'da eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin cenaze törenine katıldı.

AA/İHA27 Eylül 2022 Salı 15:51 - Güncelleme:
ABONE OL

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tokyo ziyaretini sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe için gerçekleştirilen resmi cenaze törenine katıldı. Törene dair Twitter hesabından paylaşım yapan Çavuşoğlu, "Japonya'nın eski Başbakanı Shinzo Abe'nin cenaze törenine ülkemizi temsilen katıldık, dost Japon halkına taziyelerimizi ilettik" ifadelerini kullandı.

Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe, 8 Temmuz'da Nara kentinde seçim konuşması yaptığı sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

  • Başbakan Abe
  • Bakan Çavuşoğlu
  • Japonya

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.