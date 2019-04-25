Bakan Çavuşoğlu Etiyopya'nın yeni Dışişleri Bakanı Andargachew'i tebrik etti
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Etiyopya'nın göreve yeni başlayan Dışişleri Bakanı Gedu Andargachew'i kutladı.
- AA
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, Andargachew ile telefonda görüştü. Çavuşoğlu, görüşmede, yeni görevi dolayısıyla mevkidaşı Gedu Andargachew'i tebrik etti.
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