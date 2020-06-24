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Bakan Çavuşoğlu, GDAÜ Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak

Dışişleri Bakanlığı, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun yarın Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacağını duyurdu.

DHA24 Haziran 2020 Çarşamba 10:19 - Güncelleme: 24 Haziran 2020 Çarşamba 10:20
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, GDAÜ Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın Kosova Dönem Başkanlığı ev sahipliğinde 25 Haziran'da videokonferans yöntemiyle gerçekleştirileceği belirtildi. Açıklamada, "Sözkonusu toplantıya ülkemizi temsilen sayın bakanımız iştirak edecektir. Toplantıda COVİD-19 salgını sonrası dönemde iş birliği alanları ile Güneydoğu Avrupa bölgesindeki güncel gelişmeler ele alınacaktır. Söz konusu toplantının ardından ülkemiz 1 Temmuz 2020 tarihi itibariyle GDAÜ, 2020-2021 Dönem Başkanlığı'nı devralacaktır" denildi.

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