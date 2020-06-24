Bakan Çavuşoğlu, GDAÜ Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak

DHA 24 Haziran 2020 Çarşamba 10:19 - Güncelleme: 24 Haziran 2020 Çarşamba 10:20

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, GDAÜ Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın Kosova Dönem Başkanlığı ev sahipliğinde 25 Haziran'da videokonferans yöntemiyle gerçekleştirileceği belirtildi. Açıklamada, "Sözkonusu toplantıya ülkemizi temsilen sayın bakanımız iştirak edecektir. Toplantıda COVİD-19 salgını sonrası dönemde iş birliği alanları ile Güneydoğu Avrupa bölgesindeki güncel gelişmeler ele alınacaktır. Söz konusu toplantının ardından ülkemiz 1 Temmuz 2020 tarihi itibariyle GDAÜ, 2020-2021 Dönem Başkanlığı'nı devralacaktır" denildi.