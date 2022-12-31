İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Aralık 2022 Cumartesi / 7 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7107
  • EURO
    20,0534
  • ALTIN
    1096.58
  • BIST100
    5509.16
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Çavuşoğlu: Geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz
Güncel

Bakan Çavuşoğlu: Geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, devlet başkanlığı görevini devralacak Luiz Inacio Lula da Silva'nın yemin törenine katılmak üzere gittiği Brezilya'dan paylaştığı yeni yıl mesajında, 'Tarihimizden ve geleneklerimizden güç alarak geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz' dedi.

IHA31 Aralık 2022 Cumartesi 21:15 - Güncelleme:
Bakan Çavuşoğlu: Geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz
ABONE OL

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, devlet başkanlığı görevini devralacak Luiz Inacio Lula da Silva'nın yemin törenine katılmak üzere geldiği Brezilya'dan yeni yıl mesajı paylaştı. Çavuşoğlu mesajında, "2022 herkes için zor bir sene oldu. Savaşların, çatışmaların, gıda ve enerji krizlerinin yaşandığı bir yıl oldu. Türkiye olarak bir taraftan küresel sorunların çözümüne katkı sağladık, diğer taraftan ülkemizin ve milletimizin menfaatlerini masada ve sahada korumak için cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok çalıştık. 2023 bizim için sadece yeni bir yıl değildir. Cumhuriyetimizin 100.yılını idrak edeceğiz. Ayrıca hariciyemizin temellerinin atılmasının da 500. yılını idrak edeceğiz. Tarihimizden ve geleneklerimizden güç alarak geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz ve gelecek yüzyılı Türkiye yüzyılı yapmak için hep birlikte çok çalışacağız. Hepinizin yeni yılını canı gönülden tebrik eder, sağlık ve mutluluk dilerim" ifadelerini kullandı.

  • Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  • Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu
  • Bakan çavuşoğlu

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.