Bakan Çavuşoğlu gerçekleri Türkiye'yi hedef alan Pompeo'nun yüzüne vurdu

02 Aralık 2020 Çarşamba 12:18 - Güncelleme: 02 Aralık 2020 Çarşamba 12:46

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı, Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapıldı. Toplantıda, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, tansiyonu yükselterek küstah bir şekilde Türkiye’yi hedef aldı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ankara'yı, Akdeniz'de müttefikleriyle gerginliği artırmak ve Rus yapımı bir hava savunma sistemi alarak adeta Kremlin'e hediye vermekle suçladı.

Çavuşoğlu ise, Pompeo'ya 'Avrupalı müttefiklere telefon açıp Türkiye karşıtı bir cephede toplamak, bölgesel çatışmalarda körü körüne Yunanistan'dan yana taraf tutmak ve Türkiye'ye Patriot hava savunma sistemi satmayı reddettiklerini' hatırlattı.

Bakan Çavuşoğlu ayrıca son olayın (Akdeniz'deki Türk gemisine korsan baskın) Avrupa Konseyi toplantısından kısa bir süre önce tesadüfen meydana gelmediğini söyleyerek Avrupalı "Irini" şirketine yönelik suçlamaları yineledi.

ABD'nin "Türkiye'ye karşı" olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Yunanistan ve Kıbrıs'ın maksimalist pozisyonlarını" desteklediği ve "terör örgütlerini" destek verdiğini Pompeo'nun yüzüne vurdu.

Öte yandan NATO dışişleri bakanlarının telekonferansı öncesinde İttifak Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Doğu Akdeniz'deki durumdan "hala endişe duyduğunu" ve "gerilimleri yatıştırmak için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Stoltenberg, Oruç Reis'in Antalya limanına dönüşünün gerilimi hafifletmeye yardımcı olduğunu söyledi.