Bakan Çavuşoğlu, IKBY Başkanlığına seçilen Neçirvan Barzani'yi tebrik etti
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanlığına seçilen Neçirvan Barzani'yi tebrik etti
- AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanlığına seçilen Neçirvan Barzani'yi tebrik etti.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, telefonla aradığı Barzani'ye tebriklerini iletti.
Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) adayı Neçirvan Barzani, IKBY parlamentosunda bölgesel başkanlık için düzenlenen ve 81 milletvekilinin hazır bulunduğu olağan oturumda, 68 oy alarak bölgesel başkan seçilmişti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.