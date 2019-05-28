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Bakan Çavuşoğlu, IKBY Başkanlığına seçilen Neçirvan Barzani'yi tebrik etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanlığına seçilen Neçirvan Barzani'yi tebrik etti

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanlığına seçilen Neçirvan Barzani'yi tebrik etti.
 
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, telefonla aradığı Barzani'ye tebriklerini iletti.
 
Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) adayı Neçirvan Barzani, IKBY parlamentosunda bölgesel başkanlık için düzenlenen ve 81 milletvekilinin hazır bulunduğu olağan oturumda, 68 oy alarak bölgesel başkan seçilmişti.

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